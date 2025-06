Bundesrat wollte zuerst prüfen

Der Bundesrat und je eine Minderheit in den beiden Räten lehnten den Vorstoss mit dem Argument ab, er würde zu einem starken Markteingriff führen. Zuerst wäre zu prüfen, mit welchen Instrumenten der Wettbewerb in diesem Bereich am besten gestärkt werden könnte.