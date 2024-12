Die grosse Kammer nahm eine entsprechende Motion ihrer Sicherheitspolitischen Kommission (SIK-N) mit 126 zu 20 Stimmen bei 41 Enthaltungen an. Der Ständerat hatte einer gleichlautenden Motion seiner SIK-S in der vergangenen Woche mit 31 zu 1 Stimmen bei 10 Enthaltungen zugestimmt. Die Vorstösse gehen nun zur Umsetzung an den Bundesrat.