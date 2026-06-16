Mit der rasanten technologischen Entwicklung würden Drohnen, elektronische Störmittel und einfache ballistische Raketen auch für nichtstaatliche Akteure verfügbar. Wie der Bundesrat bereits in seinem Drohnenbericht vom 2. März 2022 festgehalten habe, sei unterhalb der Kriegsschwelle aber unklar, ob Polizei, Kantone, Skyguide, die Armee oder andere Bundesämter zuständig seien, so die Begründung der Kommission. «Diese Unklarheit verhindert eine wirksame und rasche Reaktion», sagte Ständerätin Marianne Binder-Keller (Mitte/AG) im Rat.