Für die allgemeinen Fördermassnahmen soll höchstens ein Prozent des gesamten Ertrags der Medienabgabe zur Verfügung stehen. Laut dem Parlament dürfen die geförderten Institutionen höchstens die Hälfte ihrer Ausgaben mit diesen Subventionen decken. Die andere Hälfte müssen sie anderweitig einnehmen. Die kleine Kammer hatte ursprünglich eine Schwelle von achtzig Prozent gewollt. Mit 28 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte sie in der zweiten Beratung aber dem Nationalrat.