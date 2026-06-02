Kritiker bezweifeln Handlungsbedarf

Eine Minderheit gab im Nationalrat erfolglos zu bedenken, dass der jetzige Zeitpunkt nicht opportun sei, um neue Massnahmen zur Förderung der steuerlichen Standortattraktivität in Auftrag zu geben. Auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter beantragte im Namen des Bundesrats ein Nein zum Vorstoss.