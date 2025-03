Niemand verdiene einen so hohen Lohn, sagte der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), Pierre-Yves Maillard. «Ist es wirklich möglich, dass jemand so viel und so gut arbeitet, dass er in einem Jahr so viel verdient wie andere in einem ganzen Leben?», sagte der Waadtländer Ständerat am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.