Auslöser der Untersuchung durch die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates (GPK-S) waren Ungereimtheiten bei einem geplanten Verkauf von 96 Leopard-1-Panzern im Jahr 2023 durch die Ruag nach Deutschland. Mindestens ein ehemaliger leitender Angestellter der Ruag, der Funktionen in der Schweiz und in Deutschland auf sich vereinte, soll in den Skandal verwickelt sein. Zusammen mit seiner Frau und einem deutschen Mittelsmann soll er Armeematerial veruntreut haben.