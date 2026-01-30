Sie fordert Verbesserungen bei der Aufsicht durch den Eigner - das Verteidigungsdepartement (VBS). Für die Kommission ist «nur schwer nachvollziehbar», dass das VBS 2019 nicht erkannte, dass in der Stellungnahme der Ruag-Geschäftsleitung die Entkräftung des wichtigsten Vorwurfs aus der Whistleblowing-Meldung fehlte, nämlich die Veräusserung von Material deutlich unter Marktpreisen.