Nun stünden in der dritten Phase die eigentlichen Untersuchungsarbeiten an, hiess es am Freitag in einer Mitteilung des Parlaments. Diese umfassten die Auswertung von Dokumenten sowie Anhörungen von Vertretern der Bundesbehörden. Angehört würden Vertreter des Regierung, des Finanzministeriums, der Finanzmarktaufsicht Finma und der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Diese Arbeiten sollen bis gegen Ende Februar dauern.