Bei der Referendumsfrage gilt es zu klären, ob die Verträge zwischen der Schweiz und der EU dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterstehen sollen. Ersteres hätte zur Folge, dass die Verträge zwingend das Volks- und das Ständemehr erreichen müssten. Der Bundesrat sprach sich gestützt auf ein Rechtsgutachten für das fakultative Referendum aus. Das letzte Wort bei dieser Frage hat das Parlament.