Uneinigkeit unter Juristen

Für Glaser war klar, dass das Abkommenspaket Verfassungscharakter habe und deshalb dem obligatorischen Referendum unterstellt werden müsste. Insbesondere aufgrund der dynamischen Rechtsübernahme kam er zu diesem Schluss. Die Schweiz würde mit den neuen Verträgen in der «Pflicht» stehen, EU-Rechtsakte zu übernehmen. Das führe zu einer Änderung der Willensbildung.