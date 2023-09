Handlungsbedarf wenig bestritten

Diese Vorschläge greifen Elemente des Medienpakets wieder auf, das vom Volk am 13. Februar 2022 an der Urne abgelehnt wurde. Es sei während der Abstimmungskampagne unbestritten gewesen, dass kleine regionale Medienverlage durchaus mehr Unterstützung verdienten, lautet der Tenor in den Parlamentskommissionen. Die indirekte Förderung für die Sicherung des Fortbestands der regionalen Tagespresse sei unverzichtbar.