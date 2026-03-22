Trendumkehr in einigen Umfragen

Vor der Veröffentlichung der Videos hatte Jansas SDS in den Meinungsumfragen vor Golobs GS gelegen. Unmittelbar vor dem Wahltag lag schliesslich die GS in einigen Umfragen knapp vorn. Es ist nicht klar, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dieser Trendverschiebung und der Aufdeckung der Urheberschaft jener Videos besteht, die dem Regierungslager hätten schaden sollen.