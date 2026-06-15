Kosteneinigung mit Frankreich in der Schwebe

Zur Frage einer Kostenteilung mit Frankreich im Falle von Schäden hatte der Bundespräsident vor zwei Wochen erklärt, dass eine Lösung gefunden werde. Seitdem schien der Delegierte des Bundesrats für den G7-Gipfel, Botschafter Alain Gaschen, die Erwartungen an dieses Szenario gedämpft zu haben, was auch die Genfer Staatsrätin Carole-Anne Kast bestätigte.