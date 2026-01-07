Bislang haben 30 Staaten ihre Teilnahme zugesagt. Unter den anwesenden Würdenträgern werden unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella sein. Luxemburg wird durch Grossherzog Henri vertreten, Belgien durch seinen Premierminister Bart De Wever. Serbien wird durch seinen Aussenminister Marko Djuric vertreten. Auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, wird an der Zeremonie teilnehmen.