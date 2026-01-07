Dies teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Der Bund hatte den kommenden Freitag zum nationalen Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana VS erklärt.
Erwartet werden in Martigny auch Vertreterinnen und Vertreter der anderen Staaten, aus denen die Todesopfer und Verletzten stammen, sowie der Länder, die ihre Hilfe angeboten haben. Eingeladen hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Vertreter aus 37 Staaten und der Europäischen Union.
Bislang haben 30 Staaten ihre Teilnahme zugesagt. Unter den anwesenden Würdenträgern werden unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella sein. Luxemburg wird durch Grossherzog Henri vertreten, Belgien durch seinen Premierminister Bart De Wever. Serbien wird durch seinen Aussenminister Marko Djuric vertreten. Auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, wird an der Zeremonie teilnehmen.
(AWP)