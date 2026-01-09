«Undenkbar, weil ein Land, in dem Gründlichkeit und Zuverlässigkeit einen so hohen Stellenwert haben wie in unserem, in der Lage sein muss, das Risiko zu erkennen, die immer und überall lauern können. Unaussprechbar, weil Worte nicht ausreichen, um den Verlust, den Kummer und das Leid zu beschreiben oder gar zu bemessen. Trotz allem versuchen wir heute, Worte zu finden. Wir tun gut daran. Denn Trost findet man nicht nur in der Stille, so wohltuend diese auch sein mag. Unsichtbar, schliesslich, weil so viele unserer Kinder nicht mehr unter uns sind. Sie haben uns in einer Bar verlassen, die nach einem Sternbild benannt war. Sie werden fortan in unserer Erinnerung weiterleuchten.»