43 Staats- und Regierungschefs in Eriwan

Das Gespräch dauerte laut Parmelin etwa fünf bis zehn Minuten und fand am Rande des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt statt. Dieses vereint alle europäischen Staaten bis auf Russland und Belarus. Weiter sind auch die Spitzen der Europäischen Union (EU), des Europarats, des Nordatlantikpaktes (Nato) und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Teil davon.