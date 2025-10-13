Staatssekretärin Daniela Stoffel vertrete Keller-Sutter an den Treffen, die in den Zuständigkeitsbereichs des Finanzdepartements fallen würden, teilte das Finanzdepartement am Montag weiter mit. Die Jahrestagung findet vom 15. bis zum 17. Oktober statt. Auch Nationalbankpräsident Martin Schlegel wird daran teilnehmen.