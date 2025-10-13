Staatssekretärin Daniela Stoffel vertrete Keller-Sutter an den Treffen, die in den Zuständigkeitsbereichs des Finanzdepartements fallen würden, teilte das Finanzdepartement am Montag weiter mit. Die Jahrestagung findet vom 15. bis zum 17. Oktober statt. Auch Nationalbankpräsident Martin Schlegel wird daran teilnehmen.
Im Zentrum der Treffen stehen aktuelle weltwirtschaftliche, finanz- und entwicklungspolitische Herausforderungen, hiess es in der Mitteilung. Ebenfalls ein Schwerpunkt sei die strategische Ausrichtung des internationalen Währungsfonds und der Weltbank.
Vor der Tagung findet zudem das vierteljährliche Treffen der G20 zu Finanz- und Währungsfragen statt. Dort setze sich die Schweiz «für gleich lange Spiesse, wachstumsfreundliche Regeln und Rechtssicherheit ein». Weiter werde die Schweizer Delegation den Anlass für bilaterale Gespräche nutzen.
(AWP)