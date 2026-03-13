Der Bundesrat habe immer die Haltung vertreten, dass der Lohnschutz nicht geschwächt werden solle, so Parmelin. Zudem verwies der Bundespräsident auf Vorteile, welche die einzelnen Abkommen böten. So erfolge die Öffnung des internationalen Bahnverkehrs zu Schweizer Bedingungen - auch hinsichtlich der Löhne. Das Stromabkommen diene der Versorgungssicherheit.