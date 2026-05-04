Die Initiative zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums in der Schweiz sieht als letzte Konsequenz die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der EU vor. Kürzlich sagte von der Leyen, sie vertraue darauf, dass die Schweiz als verlässliche Partnerin ihren internationalen Verpflichtungen gegenüber der EU nachkommen werde.