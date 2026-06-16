Auf den Tag genau fünf Jahre, nachdem er den damaligen US-Präsidenten Joe Biden und seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Genf zu ihrem bilateralen Gipfel empfangen hatte, befand sich Parmelin erneut in unmittelbarer Nähe der weltweit führenden Politiker - auch wenn die Schweiz zum diesjährigen G7-Gipfeltreffen in Evian nicht offiziell eingeladen war.