Bundesrat Guy Parmelin hat am Donnerstagmorgen den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, getroffen. Die beiden sprachen unter anderem über die Situation der Atomenergie und der Kernkraftwerke weltweit und in Europa, wie Grossi an einer Pressekonferenz am Donnerstag in Bern mitteilte.