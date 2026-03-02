Die Abkommen würden den Alltag der Menschen verbessern, so die Kommissionspräsidentin. 1,5 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger würden in der Schweiz und 400'000 Schweizerinnen und Schweizer in der EU leben. Zudem würden Hunderttausende tagtäglich die gemeinsame Grenze passieren. Die Schweiz und die EU seien «geografische Nachbarn, aber Partner aus Überzeugung», fügte von der Leyen an.