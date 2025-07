Es gebe nichts zu beschönigen: Die Verhandlungen in Bezug auf den Patentschutz seien sehr schwierig gewesen, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Freitag in Zürich vor den Medien. Brasilien habe dabei nicht überzeugt werden können, die patentierten Schweizer Produkte gleich zu behandeln wie die nationalen. Die Diskussionen würden aber später weitergeführt.