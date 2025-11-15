Er sei «kein Spezialist», doch er habe gehört, dass es in zehn bis zwölf Tage möglich sei, sagte Parmelin. Natürlich sei so schnell wie möglich das Ziel. Die USA senken ihre Zölle auf 15 Prozent für Waren aus der Schweiz - von bisher 39 Prozent. Das hatte sowohl der Bundesrat als auch das Weisse Haus am Freitag mitgeteilt.