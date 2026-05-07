Am Morgen stellte der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) einen Verhaltenskodex für den verantwortungsvollen Umgang mit KI vor. Am Nachmittag erhielten die Medien an ihrem Kongress im KKL Luzern Rückendeckung vom Bundespräsidenten. Parmelin rief dazu auf, KI verantwortungsvoll und transparent einzusetzen.
«Ein transparenter und sorgfältiger Einsatz und Umgang mit KI dient letztlich auch ihrer eigenen Glaubwürdigkeit und schafft Vertrauen und Akzeptanz», erklärte Parmelin in der Eröffnungsrede des Swiss Media Forums. «KI kann Ihnen Arbeit abnehmen, aber das Denken sollten Sie nicht vollständig der KI überlassen. Die natürliche Intelligenz ist immer noch das Beste», sagte Parmelin, das sage er aus eigener Erfahrung.
Parmelin, der bei der 15. Ausgabe erstmals am Medienkongress auftrat, unterstrich die Wichtigkeit der Medien in der Gesellschaft. «Eine Demokratie ist darauf angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger auf verlässliche Informationen zählen können», sagte der Romand, der direkt aus Rom und von seinem Besuch beim Papst angereist war.
Parmelin bekräftigte die Gefahr, die «Fake News» für die journalistische Glaubwürdigkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellen. «Wenn KI klug eingesetzt wird, kann sie die Medien in ihrer Rolle als Pfeiler der Demokratie stärken», sagte der Bundespräsident.
Instrument der Selbstregulierung
Wann eine staatliche Regulierung der KI komme und wie diese aussehen könnte, sei im Moment noch offen, erklärte Parmelin. Die Schweizer Medienbranche wollte nicht auf den Bund warten und reguliert sich deshalb im Zusammenhang mit KI künftig selbst.
Der breit abgestützte Verhaltenskodex, der auf einer Konvention des Europarats basiert, hält fest, dass Medienunternehmen und ihre Mitarbeitenden für die veröffentlichten redaktionellen Inhalte verantwortlich bleiben, - unabhängig davon, ob diese von Menschen oder mithilfe von KI erstellt worden sind.
Die Medien verpflichten sich weiter, ihr Personal in KI-Fragen zu schulen und das Urheberrecht zu wahren. Zudem müssen sie Massnahmen ergreifen, um die Verbreitung von Falschinformationen zu verhindern. Sie müssen für den Datenschutz sorgen und die Öffentlichkeit transparent über den Einsatz von KI informieren.
Schwab und das intelligente Zeitalter
Parmelin war der Hauptredner am ersten Tag des Swiss Media Forums, das die Künstliche Intelligenz in den Fokus legte. Zu Gast war auch der ehemalige WEF-Chef Klaus Schwab, der mit seiner im Herbst gegründeten Akademie die Menschen durch das «intelligente Zeitalter» begleiten will.
Wie Parmelin stufte auch Schwab die Rolle der Medien im KI-Zeitalter als wichtig ein. «Die Medien haben die Aufgabe, uns stets an unsere Menschlichkeit zu erinnern», sagte Schwab beinahe philosophisch. In der Welt der KI müssten die Medien ethisch und moralisch dagegen halten.
Schwab widmet sich zwar neuen Projekten, «sein» Weltwirtschaftsforum lässt den 88-Jährigen aber nicht los. «Es braucht mehr denn je eine unabhängige Plattform wie das WEF», sagte er zu seinem Lebenswerk. «Deshalb kämpfe ich weiter für die Idee des Forums.» In seinem Büro am WEF-Hauptsitz in Cologny bei Genf sei er aber nie mehr gewesen, seit er vor einem Jahr zurückgetreten ist.
Langfristig fordert Schwab auch eine neue Leitung für das WEF anstelle der beiden aktuellen Co-Leiter André Hoffmann und Larry Fink. Es brauche eine von der Wirtschaft unabhängige Person an der Spitze. Als mögliche Nachfolger sieht er auch Schweizer Persönlichkeiten. «Weshalb nicht ein ehemaliger Bundesrat?», fragte Schwab.
Wille: SRF zwei Kultur bleibt
In der traditionellen «Elefantenrunde» mit den Vertreterinnen und Vertretern der wichtigsten Schweizer Medienhäuser stand SRG-Generaldirektorin Susanne Wille zu ihrem Kulturauftrag. «Ich kann an dieser Stelle sagen, dass SRF zwei Kultur nicht geschlossen wird», sagte Wille zu Spekulationen, die zuletzt aufgekommen waren.
Wille zeigte Verständnis, dass es Ängste und Verunsicherung gebe - und bezog sich dabei nicht nur auf die Kultur. Die SRG setzt derzeit ein umfassendes Sparprogramm um («Enavant»), weil der Bundesrat die Abgaben von 335 auf 300 Franken pro Haushalt und Jahr senkt. Die SRG rechnet mit einem Personalabbau von 900 Stellen.
(AWP)