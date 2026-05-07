Schwab widmet sich zwar neuen Projekten, «sein» Weltwirtschaftsforum lässt den 88-Jährigen aber nicht los. «Es braucht mehr denn je eine unabhängige Plattform wie das WEF», sagte er zu seinem Lebenswerk. «Deshalb kämpfe ich weiter für die Idee des Forums.» In seinem Büro am WEF-Hauptsitz in Cologny bei Genf sei er aber nie mehr gewesen, seit er vor einem Jahr zurückgetreten ist.