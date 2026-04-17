Negative Folgen für Weltwirtschaft

Sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die Weltbank heben in aktuellen Berichten die negativen Auswirkungen des Kriegs gegen den Iran auf die Entwicklung der Weltwirtschaft hervor. Dies insbesondere mit Blick auf die Folgen für Energieversorgung und Finanzstabilität. Weitere Themen waren der Krieg in der Ukraine sowie wachsende Ungleichgewichte in der globalen Wirtschaftsentwicklung.