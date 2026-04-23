Der Bundespräsident habe bilaterale Gespräche mit dem saudischen Monarchen Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud sowie mit dem Minister für Investitionen Fahad bin Abduljalil Al-Saif geführt, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mit. Er sei von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet worden.