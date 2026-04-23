Der Bundespräsident habe bilaterale Gespräche mit dem saudischen Monarchen Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud sowie mit dem Minister für Investitionen Fahad bin Abduljalil Al-Saif geführt, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mit. Er sei von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet worden.
Die Schweiz und Saudi-Arabien verfügen über ein Freihandelsabkommen, das zwischen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und den Mitgliedstaaten des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten (GCC) abgeschlossen wurde. Dazu kommt ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung.
Saudi-Arabien ist gemäss Communiqué der drittwichtigste Handelspartner im Nahen Osten. Umso wichtiger sei es, angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen die bilateralen Beziehungen mit diesem Wirtschaftspartner zu pflegen und zu stärken, heisst es.
(AWP)