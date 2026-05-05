»Viele Emotionen«

»Auf beiden Seiten gab es in Zusammenhang mit der Brandkatastrophe viele Emotionen, was ich verstehen kann. Aber auf der Ebene der bilateralen Beziehungen, der Diskussionen, die wir auf ministerieller Ebene geführt haben, gab es keine Spannungen. Unser Ziel war immer sehr klar: sicherzustellen, dass die betroffenen Familien und die Verletzten keine Kosten zu tragen haben«, sagte der Präsident.