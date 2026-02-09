Die bisher in Aragón regierende konservative Volkspartei PP wurde bei leichten Verlusten mit 34,3 Prozent zwar wieder stärkste Kraft, ist aber mehr als zuvor auf die rechtspopulistische Partei Vox angewiesen. Diese konnte rund 6,5 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent zulegen und ihre Sitzzahl im Parlament verdoppeln, wie die Wahlkommission in der Regionalhauptstadt Saragossa nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte./ro/DP/stk