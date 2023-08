Ähnlich klingt es bei den Grünen: Der Entscheid der UBS, auf die Verlustabsicherung zu verzichten, werfe die Frage auf, ob das Rettungsszenario "tatsächlich so alternativlos war, wie von Keller-Sutter dargestellt. Ausserdem bestünden weiterhin "massive finanzielle Risiken für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler". Diese müssten im Rahmen der Revision der "Too Big To Fail"-Regulierung minimiert werden.