MITTE: Sie will, dass der Bundesrat «verhältnismässige Gegenmassnahmen» prüft - etwa Zölle auf bestimmte US-Güter oder eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO). Auch eine vorübergehende Aussetzung der OECD-Mindeststeuer soll laut Partei erwogen werden, um die Exportwirtschaft zu entlasten. Von Forderungen nach einer Stornierung der F-35-Kampfjet-Bestellung hält die Mitte nichts. In Krisenzeiten solle in die Zukunft investiert werden.