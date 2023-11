Offenbar habe der Bundesrat in Geheimverhandlungen mit der EU bereits die künftigen Verhandlungsergebnisse vorweggenommen und in einem Geheimbericht, dem sogenannten «Common Understanding» zusammengefasst, schreibt die SVP in einer Stellungnahme. Sie fordert die sofortige Veröffentlichung dieses Berichts. Die Bevölkerung habe ein Recht darauf zu wissen, zu welchen unhaltbaren Zugeständnissen die Mitte-Links-Mehrheit des Bundesrates gegenüber der EU bereit sei.