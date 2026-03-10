Partners Group eröffneten zunächst deutlich im Plus, fielen daraufhin aber bald ins Minus. Gegen 9.30 Uhr geben sie 0,3 Prozent auf 809,60 Franken ab, während der SMI mit +1,24 Prozent klar positiv tendiert. Die Titel des Zuger Asset Managers waren zuletzt massiv zurückgekommen, und stehen im laufenden Jahr mittlerweile rund 18 Prozent im Minus.