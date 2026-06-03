Ein Drittel seit Jahresbeginn

Die Aktien von Partners Group brachen am Mittwoch bis am Mittag knapp 17 Prozent im Minus auf noch 682,40 Franken ein. Damit notieren sie so tief wie seit dem Pandemie-bedingten Börseneinbruch von 2020 nicht mehr. Für das Gesamtjahr 2026 resultiert damit ein Kursrückgang von fast einem Drittel. In den USA deuten die vorbörslichen Indikationen auch bei Konkurrenten wie KKR, Blackstone oder Blue Owl auf Kursverluste hin.