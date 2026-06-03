Ein Drittel seit Jahresbeginn

Die Aktien von Partners Group schlossen am Mittwoch 16,33 Prozent im Minus bei noch 686,80 Franken. Damit notieren sie so tief wie seit dem Pandemie-bedingten Börseneinbruch von 2020 nicht mehr. Für das Gesamtjahr 2026 resultiert damit ein Kursrückgang von fast einem Drittel. In den USA deuten die vorbörslichen Indikationen auch bei Konkurrenten wie KKR, Blackstone oder Blue Owl auf Kursverluste hin.