Mehrheitlich halten Analysten trotz der negativen Nachrichten vom Vortag an ihren Kaufempfehlungen für die Papiere von Partners Group fest. Die Kursziele wurden jedoch recht deutlich gestutzt. So senkte Vontobel auf 960 von 1200 und Julius Bär auf 1200 von 1400 Franken. Der Analyst von Julius Bär sieht die Aktie zum aktuellen Kurs als günstig bewertet an. Auch der zuständige Vontobel-Analyst schreibt von einem beachtlichen Aufwärtspotenzial der Papiere.