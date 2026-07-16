Er sehe denn auch Risiken mit Blick auf die Kundennachfrage und das AuM-Wachstum, unter anderem aufgrund erhöhter Rücknahmen und einer verhaltenen Wertentwicklung, so der Experte in einem ersten Kommentar. Während das traditionelle Fundraising weiterhin solide verlaufe, gehe er nicht davon aus, dass dieser Bericht die Bedenken der Pessimisten hinsichtlich der Wachstumsaussichten vollständig ausräumen werde.