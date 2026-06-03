In der Nacht auf Mittwoch hatte Bloomberg berichtet, dass das Zuger Finanzunternehmen die Rücknahmen für seinen «Global Value SICAV Fund» auf fünf Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) beschränkt. Der Schritt sei erfolgt, nachdem die Rücknahme-Anträge für den «Evergreen»-Fonds im zweiten Quartal auf 9,8 Prozent hochgeschnellt seien. Das habe Partners Group seinen Investoren in einem Brief mitgeteilt.