Partners Group verlieren gegen 9.50 Uhr in einem kaum veränderten Gesamtmarkt 1,7 Prozent auf 1269,50 Fr, im bisherigen Tief ging es gar bis auf 1250 Franken abwärts. Die Aktien des Zuger Asset Managers hatten die Tage zuvor allerdings einen guten Lauf: Seit Anfang Jahr - also seit rund zwei Wochen - summierte sich das Plus am Dienstagabend auf fast 5 Prozent.