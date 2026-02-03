«Die riesige Software-Wette der Private-Equity-Fonds wurde durch KI auf den Kopf gestellt», zitiert die Agentur John Zito von Apollo Global Management. Durch KI würden die Grundlagen der Softwareunternehmen in Frage gestellt, sagte er auf einer Veranstaltung in Toronto. «Das eigentliche Risiko darin besteht, dass Software tot ist», sagte Zito. Dies habe Abgaben quer durch die Branche ausgelöst, so ein Händler.