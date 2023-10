Tatsuro Aoyama werde für den Ausbau der Beziehungen zu japanischen Vertriebspartnern verantwortlich sein und habe bereits am 26. Oktober in Tokio gestartet, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Ernennung unterstreiche das strategische Engagement im Geschäft im Privatanlegern in der Region Asien-Pazifik und folge auf die Ernennung von Henry Chui zum «Head Private Wealth Asia» im Jahr 2022 in Singapur.