Nach dem Überschreiten der Schwelle von 5 Prozent ist die Möglichkeit zur Entnahme entsprechend den Fonds-Bedingungen gekappt worden. Dies wolle Partners Group auch in Zukunft bei anderen Fonds so handhaben. «Die Liquiditätsmerkmale dienen dem Schutz langfristiger Anleger und sollen sicherstellen, dass die Renditen weiterhin von der Qualität der zugrunde liegenden privaten Vermögenswerte bestimmt werden und nicht von kurzfristigen Kapitalflüssen», lässt sich Partners-Group-CEO David Layton in der Mitteilung zitieren.