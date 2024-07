Der Vermögensverwalter Partners Group hat eine Mehrheitsbeteiligung am portugiesischen Biotech-Unternehmen FairJourney von GHO Capital Partners erworben. FairJourney bietet Dienstleistungen für die Entdeckung, Entwicklung, Produktion und Charakterisierung von Antikörpern an, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.