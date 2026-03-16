Die Partners Group hatte den Angaben zufolge 2019 über 400 Millionen Franken in Galderma investiert. Nun sei dieses Investment am 13. März veräussert worden, hiess es in der Mitteilung. Partners Group war dabei Teil eines von EQT angeführten Konsortiums, das damals die Anteile vom Nahrungsmittelkonzern Nestlé erworben hatte.