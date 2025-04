Gestcompost werde unter anderem von der wachsenden Rolle von Biomethan in der Energiewende profitieren, teilte Partners Group am Donnerstag mit. Die «bedeutende Minderheitsbeteiligung» an Gestcompost erfolge als Hauptinvestor im Rahmen eines Infrastruktur-Sekundärgeschäfts und als Hauptinvestor in einem Fortführungsfonds. Dieser werde vom derzeitigen Eigentümer Suma Capital verwaltet.