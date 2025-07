Für Barclays ergibt sich mit den besser als erwartet ausgefallenen Assets under Management sowie der bestätigten Unternehmensprognose eine Erhöhung bei den Gewinnschätzungen. Partners Group sei weiterhin gut positioniert, um von den positiven Entwicklungen in der Privatkapitalbranche zu profitieren, dank seiner führenden Position bei Evergreens, dem breiten Angebot und seiner Aktivitäten am Sekundärmarkt, heisst es. Bei «Secondaries» geht es um den Kauf und Verkauf von bestehenden Investorenanteilen an Private-Equity-Fonds anstatt am Primärmarkt direkt in einen neuen Fonds zu investieren.