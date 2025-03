Partners Group hatte in Aussicht gestellt, dass die erfolgsabhängigen Einnahmen 2024 und 2025 wieder in dieser Bandbreite liegen würden. Ab 2026 soll der Anteil gar auf 25 bis 40 Prozent ansteigen. Das Exit-Umfeld habe sich erholt, und Partners Group profitiere von einer starken Pipeline von Assets, die in den nächsten zwei bis drei Jahren «reif» würden, so das Management. Aber zu einem gewissen Teil müssten jeweils auch der Markt und das Investoren-Sentiment mitspielen.