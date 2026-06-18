Die Titel von Partners Group waren Anfang des Monats nach Bekanntwerden der Rücknahmeeinschränkungen zweistellig abgesackt und haben sich seither nur wenig erholt. Am Donnerstag stehen die Aktien an einer insgesamt schwächeren Börse um 1,4 Prozent im Minus bei 703,80 Franken. Für das Gesamtjahr 2026 resultiert für die Titel weiterhin ein Minus von rund 27 Prozent.