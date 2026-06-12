Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Privatmarktspezialist die Rücknahmen bei einem seiner Evergreen-Fonds - das sind offene Fonds ohne Laufzeitbeschränkung - nach erhöhten Rücknahmeforderungen eingeschränkt hatte. Kurz darauf räumte das Unternehmen ein, das auch bei einem weiteren Evergreen-Fonds die Rücknahmebegehren über der Schwelle von 5 Prozent des Nettoanlagevermögens (NAV) pro Quartal ausfielen.